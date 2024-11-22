Объем торгов крипоакциями в США достиг $70 миллиардов. Это самый высокий показатель за всю историю.

Старший аналитик рынка ETF-фондов агентства Bloomberg Эрик Балчунас сообщил в своем Х-аккаунте, что 21-го числа был зафиксирован исторический рекорд объёма торгов криптовалютными акциями на фондовом рынке США.
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