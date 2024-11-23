Ремонт в сельской школе Орловской области сделали только после вмешательства прокуратуры

Новодеревеньковская межрайонная прокуратура добилась проведения ремонта в местной школе. В ходе проверки ведомства выяснилось, что в Мансуровской основной общеобразовательной школе имеют место нарушения законодательства об образовании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии