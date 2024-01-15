ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Между порно и реальностью... Некоторые мужчины испытывают настоящий шок после брака

Между порно и реальностью... Некоторые мужчины испытывают настоящий шок после брака

© РИА Новости Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Барбара, которую в фильме "Страсти Дон Жуана" (2013) играет Скарлетт Йоханссон, не понимает, почему Джон реальному сексу предпочитает порно.

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Комментарии
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Элина Морозова
Возможно некоторые насмотрелись  такого порно и заразились)))
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8 час.
Элина Морозова
Такие  всё и всех под одну гребенку гребут. У них  существует только два мнения. Одно-его, второе-неправильное.
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8 час.
Майя Maja
Не только, они еще и участвовали))
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6 час.

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