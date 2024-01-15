Между порно и реальностью... Некоторые мужчины испытывают настоящий шок после брака

© РИА Новости Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Барбара, которую в фильме "Страсти Дон Жуана" (2013) играет Скарлетт Йоханссон, не понимает, почему Джон реальному сексу предпочитает порно.
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