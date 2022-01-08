Александр Селява: «Я не боюсь конкуренции».

– Расскажи о своём переходе в «Ростов». Сразу принял предложение или раздумывал? – Вариант с переходом в «Ростов» возник неожиданно, я советовался только с женой.
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