Куда могут обратиться за помощью бойцы СВО и их семьи

Только в 2024 году к председателю Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольге Тимофеевой поступило свыше тысячи обращений от бойцов СВО и их родственников.
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