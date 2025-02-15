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Куда могут обратиться за помощью бойцы СВО и их семьи

Куда могут обратиться за помощью бойцы СВО и их семьи

Только в 2024 году к председателю Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольге Тимофеевой поступило свыше тысячи обращений от бойцов СВО и их родственников.

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