Полицейские Херсонской области организовали выездные мероприятия с целью оказания государственных услуг по паспортизации

Сотрудники подразделения по вопросам миграции Херсонской области в рамках мероприятий по документированию маломобильных граждан организовали выезд в населенные пункты Чаплынского района Херсонской области: Крестовка, Преображенка, Надеждовка, Аскания Нова, Питомник.
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