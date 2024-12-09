Люцифер, Сократ, Грач: названы два самых популярных имени за 2024 в Москве, а так же самые необычные варианты

Стали известны имена, которыми москвичи предпочитают называть своих новорожденных в этом году. В интервью с начальником управления ЗАГС Москвы Светланой Уханевой выявлены не только лидеры списка популярных имен, но и некоторые неожиданные нюансы.
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