Японские ученые совершили прорыв: впервые в мире вызвали молнию с помощью дрона

Японские ученые впервые вызвали молнию по команде с помощью дрона! Уникальная технология NTT использует молниезащитную клетку и управляемый разряд, открывая новые возможности защиты от стихии и использования энергии молний.
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