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Объем сделок M&A в мировом секторе управления активами побил абсолютный рекорд и достиг $53,8 млрд

Объем сделок M&A в мировом секторе управления активами побил абсолютный рекорд и достиг $53,8 млрд

Согласно актуальным аналитическим данным компании Dealogic, мировой рынок слияний и поглощений (M&A) в индустрии управления активами и капиталом установил исторический рекорд, превысив $53,8 млрд с начала 2026 года.

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