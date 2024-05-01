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Военные новости ★ спецоперация

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Bloomberg: Макрон намерен уговорить Си Цзиньпина «повлиять на Путина» для прекращения конфликта на Украине

Bloomberg: Макрон намерен уговорить Си Цзиньпина «повлиять на Путина» для прекращения конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон, которого на официальном уровне весьма прохладно встретили и проводили во время его недавнего визита в Китай, намеревается «укрепить личную связь» с председателем КНР Си Цзиньпином во время его ответного визита в Париж в начале мая.

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