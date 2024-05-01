Bloomberg: Макрон намерен уговорить Си Цзиньпина «повлиять на Путина» для прекращения конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон, которого на официальном уровне весьма прохладно встретили и проводили во время его недавнего визита в Китай, намеревается «укрепить личную связь» с председателем КНР Си Цзиньпином во время его ответного визита в Париж в начале мая.