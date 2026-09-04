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Из Баренцбурга начали эвакуировать часть российской экспедиции

Из Баренцбурга начали эвакуировать часть российской экспедиции

Морспасфлот выделил судно для эвакуации людей после ареста российского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене.

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