Samsung запретила создавать на своих смартфонах больше ста будильников

Смартфоны в наши дни заменили множество привычных ранее отдельных устройств, в том числе будильники. Умные гаджеты позволяют устанавливать несколько будильников на все случаи жизни, однако, как выяснилось, Samsung решила ограничить их максимальное количество на своих устройствах.
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