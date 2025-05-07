Samsung запретила создавать на своих смартфонах больше ста будильников

Смартфоны в наши дни заменили множество привычных ранее отдельных устройств, в том числе будильники. Умные гаджеты позволяют устанавливать несколько будильников на все случаи жизни, однако, как выяснилось, Samsung решила ограничить их максимальное количество на своих устройствах.