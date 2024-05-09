Полицейские и общественники возложили цветы на воинском захоронении

День Победы многие десятилетия остаётся в России самым трогательным и душевным праздником. Его суть в том, чтобы современное поколение не забыло о тех жертвах, которые были отданы за свободу и мирное небо над головой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии