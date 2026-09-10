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47-летняя Кэти Холмс вышла в свет с 39-летним бойфрендом

47-летняя Кэти Холмс вышла в свет с 39-летним бойфрендом

47-летняя актриса Кэти Холмс вышла в свет со своим 39-летним возлюбленным Джейсоном Бардом Ярмоски. Пара посетила показ бренда Cult Gaia в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

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