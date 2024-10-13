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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин – 2-й россиянин в истории НХЛ, сыгравший в 20 сезонах лиги. Он повторил рекорд Гончара

39-летний капитан «Вашингтона» принял участие в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (3:5).

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