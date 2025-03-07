В АлтГУ к 8 Марта назвали самые редкие, популярные и "цветочные" имена студенток

Например, в университете учатся всего две Розы В АлтГУ на всех формах обучения образование получают 11 325 представительниц прекрасного пола, это 60% от общего числа студентов, при этом имя каждой 12-й девушки – Анастасия.
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