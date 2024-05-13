СССР-Россия
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СССР-Россия

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"Русские не уважают!" Таджики в ответ на проверки угрожают уехать в Европу

"Русские не уважают!" Таджики в ответ на проверки угрожают уехать в Европу

Пока Эмомали Рахмон вьется ужом около своего российского коллеги в надежде на то, что тот смилостивится и снимет ограничения на въезд в Россию его соотечественникам, таджики, успевшие обзавестись российским гражданством, навострили лыжи в европейские страны.

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Комментарии
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Ю
Юрий
Чистить и ещё раз чистить от такой публики нашу страну! А коррупционеров от миграции карать по полной строгости закона! Предварительно почистила ещё и судейский корпус! Там тоже далеко не благополучно!
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18 час.
Александр Попов
А должны уважать?
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17 час.
d
demyr150648
Отличная и правильная статья. Они для нас -только потенциальные наемные работники, со склонностью к насилию и криминалу. не стремящиеся к ассимиляции и адаптации, невыгодные (убыточные) экономически , массово необразованные и некультурные. Как содержать таких работников или контингент. А представьте такого парня на английском или не дай бог - голландском корабле даже конца 18-го века. Его если бы в первый день не вздернули, то обязательно протянули бы под килем. Вот для наших органов  наглядный пример, как с ними поступать. При этом, заметим, что командир английского корабля, вынося приговор, обращался к нему &quot;сэр&quot;, таджик-матрос был в нормальной форме одежды, стоял смирно и ему зачитали статьи военно-морского устава, за что он будет протянут или вздернут! Это греет мне душу: есть же позитивные примеры правосудия.
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16 час.

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