"Русские не уважают!" Таджики в ответ на проверки угрожают уехать в Европу

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demyr150648

Отличная и правильная статья. Они для нас -только потенциальные наемные работники, со склонностью к насилию и криминалу. не стремящиеся к ассимиляции и адаптации, невыгодные (убыточные) экономически , массово необразованные и некультурные. Как содержать таких работников или контингент. А представьте такого парня на английском или не дай бог - голландском корабле даже конца 18-го века. Его если бы в первый день не вздернули, то обязательно протянули бы под килем. Вот для наших органов наглядный пример, как с ними поступать. При этом, заметим, что командир английского корабля, вынося приговор, обращался к нему "сэр", таджик-матрос был в нормальной форме одежды, стоял смирно и ему зачитали статьи военно-морского устава, за что он будет протянут или вздернут! Это греет мне душу: есть же позитивные примеры правосудия.