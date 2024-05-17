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КУРКИНО

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Жители Куркина теперь могут заказать поверку счетчиков воды через городской портал

На портале mos.ru можно заказать поверку счетчиков воды, выбрав удобные дату и время. Поверка — обязательная процедура, которая позволяет определить, корректно ли работают приборы учета и соответствует ли они метрологическим требованиям.

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