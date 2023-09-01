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Радионова – Кагановской: «Ты будешь блистать с любым партнером. У тебя все впереди!»

Накануне стало известно, что танцевальный дуэт Кагановская – Валерий Ангелопол распался после 5 лет выступлений по инициативе партнера.

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