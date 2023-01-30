«Ауди» купила миноритарную долю «Заубера»

«Заубер» объявил, что «Ауди» приобрела миноритарную долю команды в январе 2023 года. «Это важная веха на пути к вступлению «Ауди» в «Формулу-1», намеченному на 2026 год», – отмечается в заявлении.
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