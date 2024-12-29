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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По словам главы PlayStation Studios, компания открыта для возрождения своих классиче...

По словам главы PlayStation Studios, компания открыта для возрождения своих классиче...

По словам главы PlayStation Studios, компания открыта для возрождения своих классических франшизПользователи PlayStation в течение многих лет мечтают о возрождении старых любимых франшиз, таких как Killzone, Resistance, Motorstorm и SOCOM, либо в виде новой игры, либо в виде римейка.

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