По словам главы PlayStation Studios, компания открыта для возрождения своих классиче...

По словам главы PlayStation Studios, компания открыта для возрождения своих классических франшизПользователи PlayStation в течение многих лет мечтают о возрождении старых любимых франшиз, таких как Killzone, Resistance, Motorstorm и SOCOM, либо в виде новой игры, либо в виде римейка.
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