На Смоленщине по нацпроекту ремонтируется 290 км дорог

С 2019 года в нашем регионе реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги», в рамках которого дорожные организации ежегодно ремонтируют сотни километров региональных и межмуниципальных дорог, а также улицы города Смоленска.
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