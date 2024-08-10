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Политика как она есть

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Лебедев объяснил свои скандальные слова о «Матерях Беслана»: «Вся моя претензия к ним заключается только в этом»

Лебедев объяснил свои скандальные слова о «Матерях Беслана»: «Вся моя претензия к ним заключается только в этом»

youtube.com Российский дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев прокомментировал новость о том, что Высший совет осетин обратился в СК РФ и Генпрокуратуру из-за его слов о комитетах «Матери Беслана» и «Голос Беслана».

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Комментарии
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Николай Герасименко
То, что наши власовцы и власовки умеют использовать любой повод и в первую очередь трагический в свою пользу, даже не ставится под сомнение. И если, всё что написано правда, лишний раз это подтверждает и Лебедев в данном случае однозначно прав.
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