Лебедев объяснил свои скандальные слова о «Матерях Беслана»: «Вся моя претензия к ним заключается только в этом»

Николай Герасименко

То, что наши власовцы и власовки умеют использовать любой повод и в первую очередь трагический в свою пользу, даже не ставится под сомнение. И если, всё что написано правда, лишний раз это подтверждает и Лебедев в данном случае однозначно прав.