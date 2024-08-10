Лебедев объяснил свои скандальные слова о «Матерях Беслана»: «Вся моя претензия к ним заключается только в этом»

youtube.com Российский дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев прокомментировал новость о том, что Высший совет осетин обратился в СК РФ и Генпрокуратуру из-за его слов о комитетах «Матери Беслана» и «Голос Беслана».
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