Медведчук: Зеленский скоро убедится, что для Запада он - расходный материал

Президент Украины Владимир Зеленский скоро убедится, что для Запада он - расходный материал. Об этом в интервью РИА Новости заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
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