Медведчук: Зеленский скоро убедится, что для Запада он - расходный материал

Президент Украины Владимир Зеленский скоро убедится, что для Запада он - расходный материал. Об этом в интервью РИА Новости заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.