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«Рад, что вернулся»: тяжело больной Алдонин приехал в Россию после лечения за границей

«Рад, что вернулся»: тяжело больной Алдонин приехал в Россию после лечения за границей

Близкие рассказали о том, в каком настроении находится спортсмен. Евгений Алдонин кадр МАТЧ ТВФутболист Евгений Алдонин, известный по выступлениям за ЦСКА и сборную России, вернулся на родину после почти годового лечения за границей.

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