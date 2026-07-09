«Рад, что вернулся»: тяжело больной Алдонин приехал в Россию после лечения за границей

Близкие рассказали о том, в каком настроении находится спортсмен. Евгений Алдонин кадр МАТЧ ТВФутболист Евгений Алдонин, известный по выступлениям за ЦСКА и сборную России, вернулся на родину после почти годового лечения за границей.
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