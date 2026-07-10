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Хейкки Ковалайнен: «Всю жизнь фанатею от ралли – смотрел еще до «Ф-1». Хочу взять туда сына и показать, что такое автоспорт»

Бывший пилот «Ф-1» Хейкки Ковалайнен рассказал, что еще до увлечения болидами с открытыми колесами был большим фанатом ралли.

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