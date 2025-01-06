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  • Галина Назарова
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Токаев призвал не создавать ажиотаж вокруг метапневмовируса из Китая

Токаев призвал не создавать ажиотаж вокруг метапневмовируса из Китая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи со студентами в Астане 6 января прокомментировал ситуацию с вспышкой в Китае метапневмовируса, вызывающего воспаление легких с высоким уровнем летальности.

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