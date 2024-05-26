ХАМАС: по Тель-Авиву выпустили ракеты в ответ на убийства жителей Газы

В ХАМАС заявили, что выпустили по Тель-Авиву большое количество ракет. По словам представителей палестинского движения, это было ответом на убийства Израилем мирных жителей в секторе Газе, сообщило РИА «Новости».
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