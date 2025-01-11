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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Путь Абхазии в Европу лежит через Турцию»: Эрдоган косвенно подтвердил, что он стоит за антироссийским путчем в республике

«Путь Абхазии в Европу лежит через Турцию»: Эрдоган косвенно подтвердил, что он стоит за антироссийским путчем в республике

БлокнотРУ Вскоре после антироссийского переворота в Абхазии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проект железной дороги Самсун-Трабзон-Сарпи станет важным транспортным коридором, обеспечивая перевозки по Черноморскому региону - между Анкарой и Тбилиси.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Абхазы наверное от армян заразились, не хотят жить в мире с русскими, будут стоять на каленях перед турками, только и всего.
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5 час.
ДМ
Даша Михайлович
Сначала надо им страну привести в порядок,а потом уже на туристов замахиваться из Турции..Они ленивые нахлебники..работать не хотят,а свет и газ им дай бесплатно...я бы посмотрел,как им бесплатно даст Турция...
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3 час.
Наталья Волкова
Не хотят свет с газом вырубать, а надо бы.
Ответить
48 мин.

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