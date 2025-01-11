«Путь Абхазии в Европу лежит через Турцию»: Эрдоган косвенно подтвердил, что он стоит за антироссийским путчем в республике

ИМ Ильдус Мамлеев Абхазы наверное от армян заразились, не хотят жить в мире с русскими, будут стоять на каленях перед турками, только и всего.

ДМ Даша Михайлович Сначала надо им страну привести в порядок,а потом уже на туристов замахиваться из Турции..Они ленивые нахлебники..работать не хотят,а свет и газ им дай бесплатно...я бы посмотрел,как им бесплатно даст Турция...