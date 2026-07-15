Синоптик Позднякова: в Москве и области три дня не будет осадков

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что с пятницы погоду в Москве и Московской области будет определять антициклон: в течение трёх дней осадков не ожидается.
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