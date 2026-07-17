Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 756 подписчиков

Трамп: КНР в 2020 году незаконно получила доступ к данным об избирателях США

Трамп: КНР в 2020 году незаконно получила доступ к данным об избирателях США

Китай в 2020 году получил несанкционированный доступ к данным 220 млн избирателей в США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе обращения к нации, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии