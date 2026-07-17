Трамп: КНР в 2020 году незаконно получила доступ к данным об избирателях США

Китай в 2020 году получил несанкционированный доступ к данным 220 млн избирателей в США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе обращения к нации, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.
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