В Сирии министром социальных дел и труда в новом правительстве стала женщина

В Сирии министром социальных дел и труда в новом кабмине стала Хинд Кабват, передает Al Hadath. Как отмечает телеканал, во время торжественной церемонии во дворце "Каср аш-Шааб" в Дамаске она пообещала работать над тем, чтобы ресурсы страны были справедливо распределены между всеми регионами Сирии.