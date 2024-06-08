Системы ПВО сбили ещё один дрон ВСУ над Белгородской областью

Средства ПВО армии России сбили ещё один беспилотник ВСУ самолётного типа над Белгородской областью. «Около 12:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.