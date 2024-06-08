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Системы ПВО сбили ещё один дрон ВСУ над Белгородской областью

Системы ПВО сбили ещё один дрон ВСУ над Белгородской областью

Средства ПВО армии России сбили ещё один беспилотник ВСУ самолётного типа над Белгородской областью. «Около 12:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.

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