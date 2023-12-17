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Сийярто: Венгрия не видит угрозы странам Европы со стороны России

Сийярто: Венгрия не видит угрозы странам Европы со стороны России

Будапешт не видит угрозы европейским государствам со стороны Москвы. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил руководитель венгерского дипломатического ведомства Петер Сийярто.

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