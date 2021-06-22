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Характер

Характер

Сын приехал к старому отцу. Ему примерно 85 лет. Солидный возраст. Встречаются редко, потому что сын в другом городе живет.

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Сергей ЮгЗапСиб
Маразм.
Галина Баранова
Да нет-пока еще голова работает!
Галина Баранова
Умный дедушка-и пока еще "в своем уме"!Молодец!!!
Елена Мамонова
отличная история!
ТАНЯ ЗАХАРОВА (Медянцева)
Вообще то правильно, должен быть в жизни какой то свой интерес
Сергей ЮгЗапСиб
"должен быть в жизни какой то свой интерес" --- Желательно здоровый.

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