ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИБизнес и финансыХарактер Сын приехал к старому отцу. Ему примерно 85 лет. Солидный возраст. Встречаются редко, потому что сын в другом городе живет.Вернуться к статье61НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ЮгЗапСибМаразм.Галина БарановаДа нет-пока еще голова работает!Галина БарановаУмный дедушка-и пока еще "в своем уме"!Молодец!!!Елена Мамоноваотличная история!ТАНЯ ЗАХАРОВА (Медянцева)Вообще то правильно, должен быть в жизни какой то свой интересСергей ЮгЗапСиб"должен быть в жизни какой то свой интерес" --- Желательно здоровый.Комментировать
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