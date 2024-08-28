«Црвена Звезда» победила «Буде/Глимт» и вышла в общий этап Лиги чемпионов

«Црвена Звезда» вышла в общий этап Лиги чемпионов.«Црвена Звезда» вышла в общий этап Лиги чемпионов.В ответном матче квалификационного раунда плей-офф белградцы обыграли «Буде-Глимт» со счетом 2:0 благодаря голам нападающего Бруно Дуарте с пенальти и защитника Уроша Спаича.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Рыдал от боли, перепугал своей травмой легенд СССР, совершил подвиг ради страны! История о героизме Голикова
- «Да идите вы все в задницу!» Олимпийская чемпионка Степанова устроила пикировку с Губерниевым в прямом эфире
- Энрике — о трансферах: «ПСЖ» покупает на рынке стиральную машину за 400 евро вместо 4, но работает она, как за 4»
Свежие комментарии