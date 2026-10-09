Экс-глава риэлтерской фирмы в Минске скрыл 500 тысяч рублей

Бывший директор минской риэлтерской организации обвиняется в сокрытии от налогообложения около 500 тыс.
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