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На фоне топливной сделки Каллас пригрозила России крупнейшим пакетом санкций

На фоне топливной сделки Каллас пригрозила России крупнейшим пакетом санкций Глава европейской дипломатии Кая Каллас решительно выступила против топливной сделки Путина и Трампа.

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