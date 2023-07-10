Идеология - это целеполагание

Вторая мутная статейка за сегодняшний день.Почему автор отрицает ,что личное набивание карманов не может являться идеей. Вполне идея за счёт других и вполне осуществляемая на западе. Очень хорошая идея :всеобщее процветание человечества,но она утопическая.Каждый своё как и остальных понимает по своему. Вот стать самой передовой страной идея тоже хороша,так кто даст стать передовой,все смаи хотят,и чем плюгавее государство,тем это стремление неудержимее.Давайте наведём у себя в доме порядок и создадим законы хотя бы защищающие большинство.Абсолютная идея обычно ведёт к диктату,а нам это надо?

Александр Клюянов

Все нынешние призывы антинародной власти к патриотизЬму - это лицемерие высшего порядка. У тех, кто захватил 3/4 общенационального достояния и тех, кто пассивно позволил этому случиться - две разных плоскости жизни. Путин мог стать реально на века НАРОДНЫМ ГЕРОЕМ, отстаивая непреклонно интересы десятков и десятков миллионов граждан. Но он, предав партбилетные идеи КПСС, осознанно возглавил антинародный режим. В Истории сохранились имена людей, слово которых подвигало миллионы людей к обозначенной Лидером цели. У России нет ни того, ни другого. Пошлое историческое течение не известно куда. Ни Идеологии, ни определения курса развития страны. Смутные времена, в которые только некоторым удаётся ловить золотую рыбку. Народ не при деле. Каждый сам за себя. Как можно говорить о воспитании молодёжи, если страну умышленно идеологически кастрировали в 1991 году в угоду возрождённому олигархо-банко-чиновничьему строю? С тех пор фальшивой "скрепой" власти-олигархов-народа является лицемерная модель путинского патриотизЬма. Абрамодерибаскопотанины братаются с работягой Ваней Пупкиным и на равных люблят РФ. Ваню посылают на СВО, а своих чад в более приемлемые для обитания места. В РФ нет официальной Идеологии, т.е. духовно-ментального и экономического Генерального плана строительства государства, развития общества и человека. Вместо неё тихой сапой введена в обиход идеология индивидуализма, прагматизма и потребительства - идеология либерализма. КТО главный адепт этой разрушительной формулы жизни государства? Президент РФ В.В. Путин. P.S. Никчёмный результат попыток Путина скрестить либерализм с подлинным (русским/советским/российским) патриотизмом стал особенно очевиден в период странной военной операции.