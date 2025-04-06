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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гельмут Марко: «Ферстаппен проехал 53 круга на пределе без единой ошибки. Такая борьба с «Маклареном» продлится весь сезон»

Советник «Ред Булл» отметил «невероятную» скорость Макса Ферстаппена на победном Гран-при Японии и высказался о жестком противостоянии с «Маклареном».

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