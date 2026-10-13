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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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Мэр столицы сообщил о запуске физико-математической вертикали для 7–9-х классов

На углублённое изучение физики при поддержке города направлена физико-математическая вертикаль, открытая в Москве с этого учебного года для учеников 7–9-х классов.

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