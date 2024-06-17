Центр им. Гамалеи разрабатывает новый препарат для терапии ботулизма

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разрабатывают новый препарат для экстренной профилактики и терапии ботулизма, клиническое исследование препарата может завершиться в 2025 году.
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