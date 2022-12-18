"10 800 рублей начислят вместе с пенсией": россияне получат новую льготу с 19 декабря

Миллионам россиян рассказали, кто именно получит новые деньги к пенсии. С 19 декабря граждане страны могут получить на на счет денежные средства в размере 10 800 рублей, сообщает Пенсионный Фонд России.
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