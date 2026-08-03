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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о выходе КХЛ из-под эгиды ФХР и ИИХФ: «Глупые решения нужно быстро отменять. То же самое касается нашего участия в Лиге чемпионов и Континентальном кубке»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что КХЛ необходимо вернуться под эгиду ФХР и ИИХФ.

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