Forbes: Российская армия будет брать Покровск на трофейных Bradley В бегстве из-под Селидово украинцы бросали даже новенькую американскую технику На фото: БМП М2 Bradley, захваченная российскими военнослужащими в ходе СВО.
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