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В греческом ресторане надолго запомнят русскую, которая построила их всех там по стойке смирно и объяснила что такое Россия

В греческом ресторане надолго запомнят русскую, которая построила их всех там по стойке смирно и объяснила что такое Россия

Предполагаю, что действительно запомнят они эту женщину, такое не забывается! Марина рассказала, как ещё несколько лет назад поехала в Грецию с друзьями, которые попросили её присмотреть там за сыном.

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Комментарии
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Владимир Витковский
Усралов, как всегда, нагадил в свои вонеючие шаровары и сожрал, вот бред и нест. Не обращайте внимания, место этому скоту- в стойле, а не среди ЛЮДЕЙ.
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1 час.
Владимир Витковский
Чучундра, Есенин писал в 20 веке, все уже давно изменилось, теперь это нищий хутор, типа недобалтики.
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1 час.
ВВ
Владимир Витковский
Обезьяна, все НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ понимают по-русски, недобалты не относятся к этой категории, им надо понимать только по-польски, чтобы паны в свинарнике не забывали помои подбрасывать.
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1 час.

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