«Браво, Вольфович!» Сбылось индийское пророчество Жириновского

1993 год. Экстравагантный политик Жириновский, ураганом ворвавшийся на политический Олимп, в своей книге «Последний бросок на Юг» написал о необходимости в о е н н о г о присутствия России в акватории Индийского океана.
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