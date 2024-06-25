Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 618 подписчиков

«Браво, Вольфович!» Сбылось индийское пророчество Жириновского

«Браво, Вольфович!» Сбылось индийское пророчество Жириновского

1993 год. Экстравагантный политик Жириновский, ураганом ворвавшийся на политический Олимп, в своей книге «Последний бросок на Юг» написал о необходимости в о е н н о г о присутствия России в акватории Индийского океана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх