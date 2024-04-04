Чипы закончились: iPhone скоро не будет?

Компания TSMC, которая два года назад отказалась печатать русские микросхемы, остановила производство и эвакуирует людей из-за землетрясения на Тайване.
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