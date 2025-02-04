Зеленский заявил о готовности пойти на переговоры с Путиным

Также Зеленский признал, что страна не сумеет вернуть потерянные территории. Владимир Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что готов пойти на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, «если это будет единственным вариантом для достижения мира на Украине».