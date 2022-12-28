Туры за границу в 2023 году могут резко подорожать из-за роста курса валют

Путешествия за границу по сравнению с 2021 годом подорожали на 30%, а сейчас из-за роста курса валют могут вырасти в цене и до 50%, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский.
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