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Туры за границу в 2023 году могут резко подорожать из-за роста курса валют

Туры за границу в 2023 году могут резко подорожать из-за роста курса валют

Путешествия за границу по сравнению с 2021 годом подорожали на 30%, а сейчас из-за роста курса валют могут вырасти в цене и до 50%, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский.

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